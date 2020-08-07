موسم الأمطار الحالي هو الأطول على مدى التاريخ الكوري المعاصر

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يستمر موسم الأمطار الغزيرة لهذا العام لليوم الخمسين لأول مرة في التاريخ الكوري المعاصر. بهذا يتفوق هذا العام على كل من موسم عام 2013 الذي كان الأطول مسجلا 49 يوما، وعلى اليوم العاشر من شهر أغسطس في عام 1987 الذي كان اليوم الأخير من حيث موعد انتهاء الموسم ليصبح هذا العام هو الأطول زمنا والأكثر تأخرا في الانتهاء من حيث مواسم الأمطار الغزيرة.ومن المتوقع أن يتباطأ هطول الأمطار خلال اليوم وغدا ولكن من المتوقع أن يكون الجو حارا ورطبا.تتوقع هيئة الأرصاد الجوية المحلية أن تشهد معظم مناطق البلاد باستثناء الساحل الشرقي تساقط الأمطار الغزيرة جدا المصحوبة بالعواصف والرعد والبرق نتيجة للاضطرابات الهوائية في أوقات ما بعد ظهر اليوم والليل.وتوقعت أيضا أن تبلغ كميات سقوط الأمطار ما بين 20 و80 ملليمترا في مختلف أرجاء البلاد، بينما ستشهد بعض مناطق البلاد غدا هطول أمطار مفاجئة نتيجة للاضطرابات الجوية.إضافة إلى ذلك تتوقع هيئة الأرصاد الجوية أن تشهد العاصمة سيول ومقاطعة "كيونغ كي" وبعض مناطق مقاطعة "كانغ وون" ومقاطعة "تشونغ تشنغ" هطول أمطار كثيفة مرة أخرى خلال الفترة من الرابع عشر إلى السادس عشر من هذا الشهر. وتتوقع أن ينتهي موسم الأمطار لهذا العام بعد ذلك في المناطق الوسطى من كوريا نتيجة لتمدد الكتلة الهوائية لشمال المحيط الهادئ.