السلطات الصحية تحذر من تشديد قواعد التباعد الاجتماعي

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حذرت سلطات الحجر الصحي في كوريا الجنوبية من إمكانية تشديد نظام التباعد الاجتماعي الحالي، إذا استمر ظهور حالات العدوى بفيروس كورونا.وقال "كوون جون ووك"، نائب مدير المقر المركزي لتدابير الحجر الصحي، أمس الخميس إن تفاقم الوضع قد يعيد فرض بعض القيود على الحياة اليومية.وقال إن السلطات تراقب التطورات وتشعر بالقلق، وتخشى من أن تشديد قواعد التباعد الاجتماعي قد يكون حتميًّا.وبمواجب المبادئ التوجيهية، سيتم استبدال قواعد التباعد الاجتماعي الحالية من المستوى الأول بالمستوى الثاني الأكثر صرامة، إذا تجاوز العدد اليومي لأعداد العدوى المحلية 50 إصابة، وبالمستوى الثالث إذا تجاوز عدد الحالات المحلية 100 إصابة.وحذر "كوون" من أن الوضع الحالي في منطقة سيئول الكبرى يبدو أكثر خطورة من الموجة الثانية من الوباء التي بدأت في منطقة "إيتاون" في مايو، حيث يوجد مصادر لانتقال العدوى لا يمكن تعقبها، ووجدت حالات لانتشار المرض دون أعراض تقريبًا.وحث نائب المدير المواطنين على الامتناع عن عقد التجمعات في الوقت الحالي، مشيرًا إلى أن موسم الإجازة المتبقي والعطلة التي تستمر ثلاثة أيام حتى يوم الاثنين قد تمنح الفيروس المزيد من الفرص للانتشار.