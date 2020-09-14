روسيا ترسل 25 ألف طن من القمح إلى كوريا الشمالية

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أفادت الأنباء بأن روسيا قدمت 25 ألف طن من القمح كمساعدات إنسانية لكوريا الشمالية لمساعدة الدولة الشيوعية الفقيرة على التعافي من الأضرار الناجمة عن الأعاصير الأخيرة التي ضربت شبه الجزيرة الكورية.وقالت السفارة الروسية في بيونغ يانغ في منشور على فيسبوك يوم السبت، إنه تم إرسال شحنة القمح مؤخرا إلى ميناء نامبو الغربي في كوريا الشمالية.وسوف يتم تفريغ الشحنة في موقع يبعد 12 كيلومترا عن قناطر البحر الغربي في نامبو. وأوضحت السفارة الروسية أن الطاقم الذي شارك في شحن القمح سوف يخضع لحجر صحي لمدة أسبوعين.ومن جانبها أعربت السلطات الكورية الشمالية عن امتنانها العميق لروسيا وشعبها لهذه المساعدة.ووفقا لوكالة الأنباء الروسية الحكومية تاس، قدمت موسكو 25 ألف طن من القمح إلى كوريا الشمالية في شهر مايو الماضي أيضا.