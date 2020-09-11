طوارئ في وسائل الإعلام الكورية بسبب إصابات بفيروس كورونا

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أصيب موظف في هيئة الإذاعة الكورية "كي بي إس" بفيروس كورونا مما أدى إلى تطبيق الإجراءات الوقائية على جميع مباني كي بي إس في منطقة يوئيدو.وقالت إدارة كي بي إس أمس إنه تم التأكد من إصابة الموظف المسؤول عن أعمال التأثيرات الصوتية في مكتبه بالطابق الثالث في المقر الرئيسي.وعقدت إدارة كي بي إس اجتماعا طارئا للتعامل مع هذا الموضوع حيث قررت تطبيق الإجراءات الوقاية الطارئة على جميع المرافق في المبنى.ورغم أنه لم يتم إغلاق المبنى إلا أنه تقرر أن يعمل جميع العاملين من بيوتهم حتى بعد ظهر اليوم.وقالت الإدارة إنها تنوي استئناف الأعمال من خلال ارتداء العاملين الأساسيين في البث أزياء الوقاية والكمامات وتطبيق الإجراءات الوقائية، وأنها ستتعاون تعاونا إيجابيا وفعالا مع إجراءات السلطات الصحية في المستقبل.ومن ناحية أخرى، أغلقت قناة "واي تي إن" الطابق السادس من مبناها في حي"سانغ آم دونغ" في منطقة "مابو" في سيول بعد أن زاره مخرج أصيب بفيروس كورونا الليلة الماضية، وطلبت من العاملين الدائمين في هذا الطابق البقاء في بيوتهم.ورغم أن معظم النشرات الإخبارية في القناة يتم بثها كما هو مقرر، إلا أنه تم إلغاء بعض البرامج أو بث برامج بديلة محلها.وقالت القناة إنها أبلغت موظفيْن آخرين كانا على اتصال بالمخرج المصاب اتصالا وثيقا بضرورة العزل والخضوع فورا للفحوص ذات الصلة، وسوف تقرر تطبيق إجراءات إضافية بعد التعرف على نتائج تلك الفحوص.