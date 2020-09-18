قائد عسكري أمريكي يقول إن كوريا الشمالية لديها عدد صغير من الأسلحة النووية

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قال نائب رئيس هيئة الأركان الأمريكية المشتركة أمس الخميس إن كوريا الشمالية لديها "عدد صغير" من الأسلحة النووية.صرح بذلك الجنرال "جون هايتِن" خلال منتدى عبر الفيديو استضافه "مركز جامعة الدفاع الوطني لدراسة أسلحة الدمار الشامل".ودون تحديد الكمية، قال "هايتِن" إن عبارة "عدد صغير" هي توصيف دقيق للقدرات النووية لكوريا الشمالية التي يمكن من خلالها أن تهدد جيرانها أو الولايات المتحدة، مشيرا إلى أن الأرقام المحددة "سرية" ومن نواح كثيرة يصعب فهمها.وفيما يتعلق بالتهديد النووي الكوري الشمالي، شدد "هايتن" على أن دفاعات الولايات المتحدة لا تقتصر على نظام الدفاع الصاروخي الأمريكي، على الرغم من ثقته في أن بلاده يمكن أن تدافع عن نفسها بهذا، ولكن بردعها الاستراتيجي، بما في ذلك قاذفات القنابل "بي-2" والغواصات من فئة "أوهايو".