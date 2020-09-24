المسؤول الكوري الجنوبي المفقود قُتِل على الأرجح برصاص كوريا الشمالية

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من المفترض أن المسؤول الكوري الجنوبي الذي فُقِد بالقرب من الحدود بين الكوريتين في المياه الغربية قُتِل برصاص الجنود الكوريين الشماليين.ووفقًا للمصادر الحكومية أمس الأربعاء، تفترض السلطات الكورية الجنوبية أن المسؤولين الكوريين الشماليين أطلقوا النار على الرجل وأردوه قتيلًا، وفقًا لأوامر "إطلاق النار للقتل" في المنطقة الحدودية، لمنع تفشي فيروس كورونا.وانتشلت كوريا الشمالية الجثة وقامت بإحراقها.وقالت وزارة الدفاع في سيول في وقت سابق من اليوم إن خفر السواحل أبلغ ظهر يوم الاثنين عن اختفاء مسؤول بوزارة المحيطات والثروة السمكية من سفينة الدورية في البحر الأصفر بالقرب من جزيرة "سويونبيونغ".وقالت الوزارة إنها حصلت على معلومات تشير إلى اكتشاف المسؤول في مياه كوريا الشمالية في اليوم التالي.وقال الجيش الكوري الجنوبي إنه سيجري تحقيقا لتحديد ما إذا كان المسؤول قد اقتحم مياه كوريا الشمالية عن طريق الصدفة أو كان يحاول الانشقاق إلى الشمال، بينما يسعى إلى تأكيد المعلومات ذات الصلة مع السلطات الكورية الشمالية.