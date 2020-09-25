افتتاح مهرجان الثقافة الكورية لعام 2020 يوم العاشر من أكتوبر

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قالت وزارة الثقافة والرياضة والسياحة إنها ستنظم مهرجان للثقافة الكورية خلال الفترة من العاشر من أكتوبر وحتى التاسع والعشرين من نوفمبر القادم، بالتعاون مع المعهد الكوري للتبادل الثقافي الدولي.وأضافت أنه سيتم عقد مهرجان هذا العام عبر الإنترنت لمنع انتشار فيروس كورونا.ويستهدف مهرجان هذا العام توسيع نطاق موجة الثقافة الكورية "هالليو" لتشمل ليس فقط أغاني الكيبوب بل أيضا المجالات الأخرى من الثقافة الكورية.وقد تم تعيين فرقة "سوبر جونير كي آر واي" وفرقة "ريد فيلفت" كسفيرين ترويجيين، حيث تشاركان في الترويج للمهرجان والأنشطة التسويقية والعروض الغنائية.وسينطلق المهرجان في مدينة "إنتشون"، وسيتم فيه الترويج للأطعمة الخاصة بالمدينة والمعالم السياحية فيها عبر الإنترنت.وضمن فعاليات المهرجان، سيتم الكشف عن مقاطع الفيديو الخاصة بالمعالم السياحية والثقافية في أربع مدن كورية، منها "موكبو" و"جونجو" و"كانغ ننغ" وآندونغ" خلال شهر نوفمبر القادم عبر قناة "إس بي إس" الترفيهية على يوتيوب.كما سيتم بث عرض للكيبوب كل يوم أحد خلال الفترة من الثامن وحتى التاسع والعشرين من نوفمبر القادم عبر قناة "إس بي إس".