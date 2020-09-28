الذهاب إلى القائمة الذهاب إلى النص

بحث
بحث
About us Go to KBS

السياسية

مون يقدم تعازيه في وفاة مسؤول في وزارة مصائد الأسماك

Write: 2020-09-28 16:18:51

مون يقدم تعازيه في وفاة مسؤول في وزارة مصائد الأسماك

Photo : YONHAP News

أعرب الرئيس "مون جيه إين" عن تعازيه في مقتل موظف حكومي كوري جنوبي برصاص القوات الكورية الشمالية الأسبوع الماضي في البحر الغربي.
ووصف الرئيس "مون" الحادث بأنه "مؤسف للغاية"، وأعرب عن تعازيه لأسرة الفقيد، مؤكدا أن الحكومة تشعر بالأسف الشديد، لأن واجبها يدعو إلى حماية أرواح المواطنين وسلامتهم.
وفي اجتماعه الأسبوعي مع كبار مساعديه، تعهد "مون" بأن تعزز الحكومة التزامها بحماية أرواح الناس، ومنع وقوع مثل تلك المأساة مجدَّدا، وتقدير أهمية الأمن القومي والسلام. كما أعرب عن أمله في أن يتحول الحادث المأساوي إلى فرصة للكوريتين لاستئناف الحوار والتعاون وتعزيز العلاقات.
وأشار "مون" إلى الاعتذار السريع الذي أصدره الزعيم الكوري الشمالي "كيم جونغ أون"، وقال إنه غير معتاد وغير مسبوق، ويدل على نية "كيم" تجنب انهيار العلاقات بين الكوريتين.
وشدد "مون" على الحاجة للوصول إلى جوهر الحادث واستكشاف الطرق الموضوعية بشكل مشترك لمنع تكراره.
وقال الرئيس إنه من المؤسف للغاية قطع خط الاتصال العسكري بين الكوريتين، وكرر الدعوة إلى كوريا الشمالية لاستعادة قناة التواصل تلك.
قائمة

موضوعات بارزة

Close

يستخدم موقعنا الكوكيز وغيرها من التقنيات لتحسين الخدمة. مواصلة استخدام الموقع تعني أنك موافق على استخدام تلك التقنيات، وعلى سياسة موقعنا. عرض التفاصيل;