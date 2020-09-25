إمكانية رصد أعلى ارتفاع لقمر عيد تشوسوك في منتصف الليل

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من المتوقع إمكانية رصد بدر عيد تشوسوك، أي عيد الحصاد الكبير، في أعلى ارتفاع له في السماء، في الساعة الثانية عشرة ليلة اليوم.وصرحت هيئة الأرصاد الجوية الكورية بأنه سيمكن مشاهدة القمر مكتملا بين السحب في معظم مناطق البلاد اليوم.ومن المتوقع أن يبدأ بزوغ القمر في الساعة السادسة والثلث من بعد ظهر اليوم في سيول، بحيث يصل إلى أعلى ارتفاع له في السماء في الساعة الثانية عشرة والثلث من صباح الغد.ونصحت الهيئة سكان المناطق الوسطى بمشاهدة القمر المكتمل في وقت مبكر قليلا لأن الجو سيكون غائما بحيث يحجبه بعد منتصف الليل.وقالت إن من بين أكثر الأماكن المناسبة لمشاهدة بزوغ قمر تشوسوك: جبل "آتشا" وحديقة "نام سان" في سيول، وحديقة "واوسان دال ماتي" في بوسان، وقلعتا "هينغ جو" و"نام هان" الجبليتين في مقاطعة كيونغ كي.