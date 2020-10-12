تخفيف قيود الحضور في المدارس الكورية

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سيتم تخفيف قيود الحضور في المدارس في كوريا الجنوبية اعتبارا من يوم الاثنين القادم، حيث قررت السلطات الصحية تخفيض إرشادات التباعد الاجتماعي إلى أقل مستوى.وقالت وزيرة التعليم الكورية "يو أون هي" في مؤتمر صحفي عقدته أمس الأحد، إن الحد الأقصى للحضور في جميع المدارس سيتم تحديده بنسبة الثلثين، اعتبارا من يوم الاثنين من الأسبوع القادم.وحاليا، يبلغ الحد الأقصى للحضور الثلث في المدارس الابتدائية والمتوسطة، والثلثين في المدارس الثانوية.وقد تتمكن المدارس ذات كثافة الفصول الصغيرة أو في المناطق التي يوجد بها عدد قليل من حالات الإصابة بالفيروس، من تخفيف الحد الأقصى.ومع ذلك، سيتم تطبيقه بصرامة في المدارس ذات الكثافة العالية في الفصول الدراسية، والمدارس الموجودة في منطقة سيول الكبرى، في ضوء المخاطر العالية لانتشار فيروس كورونا. وبالإضافة إلى ذلك، قررت وزارة التعليم رفع الحظر عن التجمعات في الأكاديميات الخاصة والمدارس المزدحمة التي تضم أكثر من 300 طالب اعتبارا من يوم الاثنين.وسيُسمح لهذه المرافق بتقديم دروس دون اتصال بالإنترنت بشرط أن تتبع بدقة إجراءات الوقاية من الفيروس.