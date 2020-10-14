القوات الجوية الكورية الجنوبية تعزز قدراتها على التعامل مع صواريخ كورية الشمالية

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صرحت القوات الجوية الكورية الجنوبية اليوم بأنها تسعى إلى إنشاء فرق للاستطلاعات الجوية من أجل تعزيز القدرة على التعامل مع الصواريخ النووية الكورية لاشمالية وتعزيز القدرة على المراقبة والاستطلاع.جاء ذلك في تقرير تقدمت به قيادة القوات الجوية إلى لجنة الدفاع البرلمانية خلال أعمال التفتيش البرلماني على الحكومة، اليوم في جامعة "كيه ريونغ" بمدينة "كيه ريونغ" بمقاطعة جنوب تشونغ تشنغ.وأعربت القوات الجوية أيضا عن إرادتها لتعزيز القدرة على ضرب الأهداف الاستراتيجية تأهبا للتهديدات المتمثلة في الأسلحة النووية وأسلحة الدمار الشامل.وقدمت أيضا خططها لضمان تأمين القدرة على استشكاف وتتبع الصواريخ البالستية الكورية الشمالية، والحصول على المزيد من النظم المضادة للصواريخ البالستية.كما تخطط القوات الجوية لضمان حيازة القدرات العسكرية التي تحل محل طائرات "إف -4" و"إف -5" من الطائرات المقاتلة القائمة بعيدة المدى.علاوة على ذلك، كشفت عن خطة لزيادة عدد أفرادها ذوي القدرات العالية من أجل تسهيل تنفيذ عمليات الطيران وتأمين نظام الأسلحة الثابت، وقالت إنها تحتاج إلى حوالي 3 آلاف و300 من تلك الكوادر من أجل تشغيل نظام الأسلحة الجديد وتعزيز الوحدات القتالية.