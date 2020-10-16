استمرار فقدان الوظائف في كوريا الجنوبية للشهر السابع

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فقدت كوريا الجنوبية أكثر من 390 ألف وظيفة في سبتمبر، في تدهور لسوق التوظيف للشهر السابع نتيجة لتفشي جائحة كورونا.ووفقا لتقرير صادر عن هيئة الإحصاءات الكورية اليوم الجمعة، بلغ عدد العاملين حوالي 27.01 مليون شخص في الشهر الماضي، بانخفاض قدره 392 ألفا مقارنة بالعام السابق.وقد انخفض عدد الوظائف لمدة 7 أشهر متتالية منذ مارس، وهي أطول فترة انخفاض منذ أن سجلت البلاد خسائر في الوظائف لمدة 8 أشهر بدءا بشهر يناير من عام 2009، خلال الأزمة المالية العالمية.وتراجع معدل التوظيف لمن تزيد أعمارهم عن 15 عاما بنسبة 1.2 نقطة مئوية على أساس سنوي، ليصل إلى 60.3%.وانخفض عدد السكان النشطين اقتصاديّا بمقدار 276 ألفا على أساس سنوي، ليصل إلى حوالي 28 مليونا، وبلغ عدد السكان غير النشطين اقتصاديّا، أي الأشخاص القادرين على العمل ولكنهم يختارون عدم البحث عن وظائف، 16.8 مليون شخص، بزيادة 532 ألفا على أساس سنوي.وارتفع معدل البطالة في البلاد بمقدار 0.5 نقطة مئوية على أساس سنوي ليصل إلى 3.6% في سبتمبر، مع ارتفاع عدد العاطلين عن العمل بمقدار 116 ألفا على أساس سنوي، ليصل إلى مليون شخص.