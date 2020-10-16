واشنطن تؤكد استعدادها لرفع اسم السودان من قائمة الدول الراعية للإرهاب

Photo : YONHAP News

أكد الرئيس الأمريكي "دونالد ترامب" أن الحكومة الأمريكية مستعدة لإزالة اسم السودان من قائمة الدول الراعية للإرهاب، بينما ستظل كوريا الشمالية وإيران وسوريا في القائمة.وقال "ترامب" في تغريدة له على تويتر أمس إن الحكومة السودانية الجديدة قد وافقت على تقديم تعويضات مالية تبلغ قيمتها 335 مليون دولار لضحايا الإرهاب وعائلاتهم.وكان تنظيم القاعدة في السودان قد شن هجمات تفجيرية على سفارتي الولايات المتحدة في تنزانيا وكينيا في عام 1998.وأضاف "ترامب" أنه بمجرد إيداع المبلغ سيُرفع السودان من قائمة الدول الراعية للإرهاب، ووصف الاتفاق بأنه يحقق العدالة للشعب الأمريكي وخطوة كبيرة للسودان.ومن جانبه، أعرب رئيس مجلس السيادة الانتقالي السوداني "عبد الفتاح البرهان" عن تقديره وتقدير الأمن السودانية للرئيس الأمريكي لإقدامه على اتخاذ هذه الخطوة البناءة لإزالة اسم السودان من قائمة الدول التي ترعي الإرهاب.وقالت وكالة أسوشيتيد برس للأنباء إن هذه التطورات ستفتح الباب أمام الاستثمارات الخارجية في السودان، إلى جانب إمكانية حصول السوان على قروض لدعم اقتصاده.