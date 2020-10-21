الكوريتان كوريا الشمالية تسد بسرعة الفجوة في تكنولوجيا الأسلحة مع كوريا الجنوبية

حذر رئيس وكالة حكومية كورية جنوبية للبحث والتطوير في مجال تكنولوجيا الدفاع، من أن الفجوة بين كوريا الجنوبية وكوريا الشمالية في مستويات تكنولوجيا الأسلحة قد صارت تنغلق بسرعة.

جاء ذلك خلال مشاركة "نام سيه كيو" رئيس وكالة تطوير الدفاع بآرائه في مراجعة برلمانية يوم أمس الثلاثاء، ردا على أسئلة حول الأسلحة التي عُرضت خلال العرض العسكري الأخير الذي أقامته كوريا الشمالية بمناسبة الذكرى السنوية لتأسيس حزب العمال الحاكم في الدولة الشيوعية.

وقال "نام" إنه على الرغم من أن الجنوب لديه تفوق تكنولوجي كبير مقارنة بالشمال في أنظمة الصواريخ والأسلحة الموجهة، إلا أنه يبدو أن الشمال قد قلص الفجوة السابقة، التي استمرت 20 عاما، إلى النصف.

وأضاف أن كوريا الشمالية تحقق تطورا عمليا مقارنة بما كان عليه قبل خمس سنوات، مشيرا إلى أن 11 من أصل 24 نوعا من الأسلحة المعروضة خلال العرض الذي أقيم يوم 10 أكتوبر كانت جديدة. وفيما يتعلق بالصاروخ الباليستي الكوري الشمالي الجديد العابر للقارات الذي تم عرضه خلال العرض العسكري الأخير، شكك "نام" في أنه في مستوى متقدم من التطور.

