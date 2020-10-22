واشنطن تشدد على اقتران إعلان نهاية للحرب مع نزع سلاح كوريا الشمالية النووي

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شدد وزير الخارجية الأمريكي "مايك بومبيو" أمس الأربعاء على أنَّه "من الواضح" أن إعلان نهاية للحرب الكورية رسميّا، جزء من عملية نزع السلاح النووي من شبه الجزيرة الكورية.وأصدر "بومبيو" هذا الموقف خلال مؤتمر صحفي، عندما سُئِل عما إذا كان إعلان نهاية للحرب ممكنا دون تخلي كوريا الشمالية تماما عن أسلحتها النووية.وقال الوزير الأمريكي إنه لا يوجد تغيير في موقف الولايات المتحدة بشأن مجموعة القضايا المتعلقة بنزع السلاح النووي من كوريا الشمالية، والتي تشمل بوضوح الوثائق التي من شأنها تغيير الوضع بين كوريا الشمالية وكوريا الجنوبية.ويبدو أن "بومبيو" كان يشير إلى أن إعلان نهاية الحرب ضمن تلك "الوثائق".وجاءت هذه التصريحات بعد أن حث الرئيس الكوري الجنوبي "مون جيه إين" على تقديم الدعم الدولي لإعلان نهاية للحرب، وذلك في خطابه أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة الشهر الماضي.كما دعا "بومبيو" كوريا الشمالية إلى العودة لطاولة المفاوضات، وقال إن الولايات المتحدة تأمل في العودة أيضا والبدء في إجراء مناقشات بطريقة جادة من شأنها أن تؤدي في النهاية إلى ما يتحدث عنه رئيس كوريا الجنوبية.