سيول تتقاسم تقنية الحكومة الرقمية مع سبع دول

Photo : YONHAP News

قررت حكومة كوريا الجنوبية مشاركة تجربتها في احتلال المركز الأول في تقييم الحكومة الرقمية بين دول منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، مع سبع دول آسيوية ضمن سياسة الشمال الجديدة.وصرحت وزارة الإدارة والأمن الكورية بأنها ستعقد اجتماعا عبر الفيديو اليوم مع برنامج الأمم المتحدة للتنمية من أجل مناقشة مشروع التعاون في تطوير الحكومات الرقمية لسبع دول، هي: كازاخستان وأزبكستان وقيرغيزستان وطاجيكستان وآذربيجان وأرمينيا وجورجيا.يشار إلى أن هذا الاجتماع جاء تلبية لاقتراح من برنامج الأمم المتحدة الذي أعرب عن تقديره لجودة الحكومة الرقمية الكورية.ومن المتوقع أن تستثمر الحكومة الكورية والبرنامج الدولي مليونا و100 ألف دولار من أجل تنفيذ المشروع بدءا من العام القادم وعلى مدار 3 سنوات، حيث ستقومان بإجراء دراسة مشتركة وتنظيم دورات تدريبية إلى جانب تنظيم منتديات للتعاون.وكانت كوريا الجنوبية المركز الأول في تقييم الحكومة الرقمية الذي أجرته منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية لأول مرة هذا العام.