حالات الإصابة الجديدة بفيروس كورونا في كوريا تتجاوز 100 لليوم الثالث

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تجاوز عدد حالات الإصابة اليومية الجديدة بفيروس كورونا في كوريا الجنوبية مستوى مائة لليوم الثالث على التولي، بسبب بؤر العدوى الجماعية المرتبطة بالتجمعات العائلية والاجتماعية وتجمعات العمل.وقالت الوكالة الكورية للسيطرة على الأمراض والوقاية منها إنه تم تسجيل 114 حالة إضافية بالفيروس طوال يوم أمس، مما رفع إجمالي عدد المصابين بالفيروس في البلاد إلى 26 ألفا و385 شخصا.ومن بين الحالات الجديدة: 93 إصابة محلية، و21 إصابة واردة من الخارج.وقد تعافى 59 مريضا بصورة تامة، مما رفع من إجمالي عدد المتعافين من المرض إلى 24 ألفا و227 شخصا حتى الآن.كما تم تسجيل حالة وفاة إضافية، ليبلغ عدد المتوفين بسبب المرض 463 حالة وفاة.