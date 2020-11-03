أسعار المستهلكين في كوريا تنمو بأبطأ وتيرة في أكتوبر منذ 4 أشهر

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نمت أسعار المستهلكين في كوريا الجنوبية بأبطأ وتيرة منذ أربعة أشهر في شهر أكتوبر الماضي بسبب الدعم الحكومي لفواتير الهاتف المحمول.وقد استقر مؤشر أسعار المستهلك عند 105,61 نقطة الشهر الماضي، بانخفاض نسبته 0,1% مقارنة بنفس الشهر من العام السابق.وقال تقرير أصدرته هيئة الإحصاءات الكورية اليوم الثلاثاء إن هذا هو أقل مستوى من النمو الشهري منذ شهر يونيو الماضي، عندما ظلت قراءة المؤشر ثابتة.وقفزت أسعار المنتجات الزراعية والحيوانية والسمكية بنسبة 13,3% على أساس سنوي في أكتوبر، لكن أسعار السلع الصناعية انخفضت بنسبة 1% بسبب انخفاض أسعار النفط الخام، في حين تراجعت أسعار الغاز والمياه والكهرباء بنسبة 4% مقارنة بالعام السابق.وانخفض معدل التضخم الأساسي، الذي لا يشمل أسعار المواد الغذائية والنفط المتقلبة، بنسبة 0,3% على أساس سنوي في أكتوبر، مسجلا أكبر انخفاض شهري منذ سبتمبر 1999.