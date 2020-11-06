محادثات هاتفية بين الرئيس الكوري والرئيس الأمريكي المنتخب

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عقدت أول محادثات هاتفية بين الرئيس الكوري "مون جيه إين" والرئيس الأمريكي المنتخب "جو بايدن" في الساعة التاسعة من صباح اليوم واستغرقت 14 دقيقة.وصرح مكتب الرئاسة الكورية بأن الرئيس "مون" تبادل الآراء مع "بايدن" حول التحالف الكوري الأمريكي والقضية النووية الكورية الشمالية والتعامل مع جائحة كورونا ومشكلة تغير المناخ، كما قدم التهنئة له لانتخابه رئيسا للولايات المتحدة.واقترح الرئيس الكوري تعزيز التواصل من أجل تطوير التحالف الكوري الأمريكي نحو المستقبل ونزع الأسلحة النووية وبناء السلام في شبه الجزيرة الكورية.وردا على ذلك قال الرئيس المنتخب الأمريكي إن كوريا تمثل محورا رئيسيا في الأمن والازدهار في منطقة المحيط الهادئ، مؤكدا على أنه سيحافظ على التعهدات الأمريكية بالدفاع عن كوريا الجنوبية، كما سيتعاون مع الحكومة الكورية عن كثب من أجل حل القضية النووية الكورية الشمالية.واتفق الطرفان على تعزيز وتوسيع التعاون في التعامل مع القضايا الدولية بما فيها جائحة كورونا وتغير المناخ.وبالإضافة إلى ذلك، اتفقا على الالتقاء في أقرب وقت من أجل إجراء حوار مباشر، بعد تولي بايدن الرئاسة رسميا.وبعد المحادثات الهاتفية كتب الرئيس الكوري تغريدة عبر مواقع التواصل الاجتماعي قال فيها إنه تأكد من إرادة الرئيس الأمريكي المنتخب بشأن تعزيز التحالف الكوري الأمريكي والتوصل إلى السلام والازهار في شبه الجزيرة الكورية.