وزيرا الدفاع الكوري والأمريكي يعيدان التأكيد على التحالف بين البلدين

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تحدث وزيرا دفاع كوريا الجنوبية والولايات المتحدة عبر الهاتف صباح اليوم الأربعاء، حيث أكدا مجددا التزامهما بالتحالف القوي بين البلدين والموقف الدفاعي المشترك.وقالت وزارة الدفاع في سيول إن الوزير "سوه أوك" أجرى محادثة هاتفية مع القائم بأعمال وزير الدفاع الأمريكي "كريستوفر ميلر" لمناقشة التعاون الوثيق بين سلطات الدفاع في البلدين.وفي أول مكالمة هاتفية بينمها، قدم الوزير "سوه" التهنئة إلى "ميلر" لتعيينه في المنصب، وأعرب عن أمله في أن يسهم في تطوير التحالف بين كوريا الجنوبية والولايات المتحدة.وأكد الجانبان مجددا على أهمية التحالف القوي والتعاون الوثيق في قضايا الدفاع العالقة، واتفقا على مواصلة التعاون من أجل التنمية المستقبلية والتكميلية للتحالف.ومن جانبها قالت وزارة الدفاع الأمريكية، بنتاغون، في بيان أصدرته اليوم إن الوزير ميلر والوزير سوه ناقشا نتائج الاجتماع التشاوري الأمني الثاني والخمسين الذي عقد في أكتوبر الماضي، وشددا على التزام الولايات المتحدة بالدفاع عن كوريا الجنوبية من خلال الموقف الدفاعي المشترك القائم على التحالف بين البلدين.