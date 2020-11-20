الحكومة الكورية تعلن قريبا عن الفئات التي ستتلقي لقاح كورونا أولا

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قالت حكومة كوريا الجنوبية أمس الخميس إنها ستعلن قريبا عن الفئات التي سيتم تطعيمها أولا بلقاح فيروس كورونا، الذي تسعى البلاد إلى تأمين نحو 30 مليون جرعة منه بحلول العام القادم.وقال المتحدث باسم وزارة الصحة "سون يونغ ريه"، في برنامج إذاعي على شبكة "تي بي إس"، إنَّ الحكومة ستعلن خلال الشهر الجاري عن خططها بشأن اللقاحات التي سيتم تقديمها للمواطنين وكيفية القيام بذلك.وأعرب "سون" عن تفاؤله بشأن نجاح المفاوضات الجارية مع الشركات المطورة للقاحات، مشيرا إلى الإشادة العالمية للبنية التحتية وأنظمة الإدارة المتعلقة باللقاح في البلاد، فضلا عن قوتها الشرائية.وقد خصصت كوريا الجنوبية ميزانية قدرها 170 مليار وون للدفعة المالية التي ستُدفع مقدَّما لشراء اللقاحات، لكنها لم تكشف بعد عن تفاصيل الاتفاقات، مثل الشركات التي تجري المحادثات معها.ومن ناحية أخرى، قال "لي سانغ وان"، كبير علماء الأوبئة في الوكالة الكورية لمكافحة الأمراض والوقاية منها، في إفادة إعلامية منتظمة أمس الخميس، إن التقديم الفعلي للقاح سيتم على الأرجح في النصف الثاني من العام القادم، بسبب الوقت والإجراءات اللازمة للترخيص والتوزيع.