واشنطن تقدم 3 ملايين دولار لجماعات حقوق الإنسان في كوريا الشمالية

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أعلنت وزارة الخارجية الأمريكية عن تقديم دعم بقيمة 3 ملايين دولار للجماعات التي تعمل في مجال حقوق الإنسان في كوريا الشمالية.ووفقا لما جاء في موقع المنح الوطنية الأمريكية، ستقدم إدارة شؤون الديمقراطية وحقوق الإنسان والعمل التابعة لوزارة الخارجية الأمريكية ما بين 50 ألفا و3 ملايين دولار إلى ما بين 2 و15 جماعة تقوم بمشروعات تستهدف "تدفق المعلومات في كوريا الشمالية وتسريب المعلومات الداخلية منها إلى الخارج"، و"تسجيل الحقائق حول حقوق الإنسان في كوريا الشمالية ودعمها".يشار إلى أن الخارجية الأمريكية ظلت تنفذ هذا النوع من المشروعات سنويا.ومن ناحية أخرى، أعلنت إدارة الأمن الدولي وعدم الانتشار النووي، وإدارة الحد التعاوني من التهديدات التابعتان للخارجية الأمريكية أيضا، عن تقديم دعم يتراوح بين 25 ألفا و250 ألف دولار إلى أفراد وجماعات تقوم بالكشف عن حالات تهرب كوريا الشمالية من العقوبات المفروضة عليها.