كوريا تستثمر تريليون وون في أشباه الموصلات للذكاء الاصطناعي حتى عام 2029

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قام الرئيس الكوري "مون جيه إين" بمتابعة النتائج التي حققتها الاستراتيجية الوطنية لتقنية الذكاء الاصطناعي خلال العام الماضي، وطلب من الشركات ذات الصلة ضخ استثمارات جريئة والاستمرار في الابتكار.جاء ذلك خلال زيارة الرئيس مون لمجمع "كينتيكس" للمعارض في مدينة "إيل سان" أمس، حيث التقى بعدد من المسؤولين في الشركات الرئيسية التي تنفذ مختلف المشروعات ذات الصلة بهذا المجال، بما في ذلك شركة "نيفر" وشركة "كاكاو"، وشجع تلك الشركات بالقول إن تكنولوجيا الذكاء الاصطناعي الكورية أبدت قدرة غير مسبوقة في عملية مكافحة وباء كورونا.كما أكد على أن الصفقة الجديدة الرقمية التي تمثل محورا للصفقة الجديدة الكورية ستلعب دورا كبيرا في القوة التنافسية الكورية في مجال الذكاء الاصطناعي، مؤكدا على أنه سيعمل على تطبيق التكنولوجيا في جميع القطاعات الاجتماعية، وأعرب عن تطلعه إلى أن يسهم تطور الصناعة ذات الصلة في إيجاد فرص عمل جديدة، بمن في ذلك العاملون في معالجة البيانات والمحاضرون الرقميون ومبرمجو الذكاء الإصطناعي.علاوة على ذلك قال الرئيس الكوري إنه سيقوم بتنمية قطاع أشباه الموصلات للذكاء الاصطناعي من خلال استثمار تريليون وون حتى عام 2029 وإعداد طرق لتحسين القيود ذات الصلة حتى نهاية هذا العام.وشدد على أن حكومته لا تستهدف فقط احتلال المركز الأول عالميا في مجال تكنولوجيا الذكاء الاصطناعي، بل وأيضا بناء دولة يسعد فيها المواطنون جميعا باستخدام الذكاء الاصطناعي. وأشار إلى أنه يتوجب علينا في نفس الوقت التأمل العميق في الجوانب السلبية للذكاء الاصطناعي مثل تهميش الناس.وقال إن معيار الأخلاقية الوطني للذكاء الاصطناعي الذي ستضعه الحكومة في المستقبل القريب سيمثل نقطة انطلاق لبناء أخلاقيات الذكاء الاصطناعي، مشيرا إلى أنه يسعى إلى تقليل الجوانب السلبية بما في ذلك سوء استخدام التكنولوجيا وانحياز البيانات وخرق المعلومات الشخصية، من أجل التوصل لنظام ذكاء اصطناعي يضع الإنسان على رأس الأولويات.