كوريا الشمالية تؤكد على توطيد علاقاتها مع روسيا

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أكدت تقارير وسائل الإعلام الحكومية في كوريا الشمالية على توطيد العلاقات مع روسيا، في الوقت الذي يتم فيه الاحتفال بمرور 5 أعوام على أول زيارة قام بها الزعيم الكوري الشمالي "كيم جونغ اون" إلى روسيا.وفي هذا السياق، نظمت كوريا الشمالية فعاليات متنوعة لإحياء ذكرى أول اجتماع بين كيم والرئيس الروسي "فلاديمير بوتين" في مدينة فلاديفوستوك الروسية يوم 25 أبريل 2019.وقال تقرير نشرته وكالة الأنباء المركزية الكورية الشمالية اليوم، إنه تم عقد جلسة مناقشات بحضور عدد من الأحزاب السياسية الروسية، بما في ذلك الحزب الشيوعي الروسي والجماعات الروسية المؤيدة لكوريا الشمالية، يوم 24 من أبريل الجاري، أي قبل يوم واحد من الذكرى الخامسة على أول زيارة قام بها كيم إلى روسيا.وأصدر المشاركون في تلك الجلسة بيانا يتضمن التأكيد على استمرار علاقات التعاون بين البلدين من خلال تعزيز التعاون الاستراتيجي بينهما.كما أقيم في يوم 26 أبريل حفل في سفارة كوريا الشمالية لدى موسكو بحضور عدد من مسؤولي وزارتي الخارجية والدفاع ومجلس النواب في روسيا.ويقول المراقبون إن كوريا الشمالية تستغل ذكرى انعقاد القمة الأولى بين قائدي البلدين قبل 5 سنوات من أجل الترويج للعلاقات بين البلدين، والتي أصبحت أكثر قربا بعد القمة التي عقدت بين كيم وبوتين في قاعدة فوستوشني الفضائية الروسية يوم 13 سبتمبر الماضي.وقد كثفت بيونغ يانغ وموسكو من التبادلات رفيعة المستوى بين مسؤولي البلدين بشكل ملحوظ القمة بين كيم وبوتين في العام الماضي، كما ظلتا تعملان على زيادة نقاط الاتصال في مختلف المجالات مثل الزراعة والتعليم والصحة والثقافة.