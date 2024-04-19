إطلاق مجموعة من ناشطي الترويج للثقافة الكورية في الخارج

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تلقى حوالي ألفين و600 من ناشطي الترويج للثقافة الكورية من الأجانب في مختلف أنحاء العالم شهادات تعيين من أجل ممارسة أنشطتهم كمجموعة منظمة.وأقامت وزارة الثقافة والرياضة والسياحة الكورية الجنوبية حفلا افتتاحيا اليوم لأعمال مجموعة نشطاء الترويج للثقافة الكورية من الأجانب لعام 2024، في مجلس تنمية المحتويات الكورية، بحضور وزير الثقافة "يو إين تشون". وجاء ذلك بعد أن اختارت الوزارة ألفين و641 من النشطاء الأجانب للترويج للثقافة الكورية، منهم ألفٌ و387 من 93 دولة ضمن الدفعة الـ14 لفريق المراسلين الفخريين لشبكة "كوريا نت"، وألف و254 من 97 دولة ضمن الدفعة الخامسة لفريق مؤثري الثقافة الكورية.ومن المتوقع أن يقوم أعضاء المجموعة بإنتاج تقارير متعلقة بكوريا الجنوبية من وجهات نظرهم بلغاتهم الأم خلال فترة عام واحد والتعريف بكوريا في مختلف أنحاء العالم.وبهذه المناسبة قال وزير الثقافة الكوري إن النشطاء الذي يروجون لجاذبية كوريا في مختلف أنحاء العالم، ويكوّنون شبكة كبيرة ضمن موجة هالليو، هم أصدقاء ثمينون لكوريا، متمنيا أن يستمر التواصل الثقافي بين كوريا ومختلف دول العالم في المستقبل، إلى جانب تنمية التفاهم والصداقة.يذكر أن حفل إطلاق مجموعة النشطاء الأجانب أقيم تحت عنوان "رحلة الكي تبدأ"، للإعلان عن بداية رحلتهم لاستكشاف الثقافة الكورية، وشارك فيه حوالي 100 ناشط من المقيمين في كوريا في موقع الحفل، بينما شارك بقية النشطاء المقيمين في مختلف دول العالم عبر الفيديو.