تراجع التجارة بين كوريا الشمالية والصين بنسبة 73% بسبب جائحة كورونا

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تراجعت التجارة بين كوريا الشمالية والصين بأكثر من 70% في الأشهر التسعة الأولى من هذا العام، بسبب إغلاق كوريا الشمالية لحدودها لمنع انتشار فيروس كورونا.ووفقا لتقرير صادر عن رابطة التجارة الدولية الكورية في سيول اليوم الجمعة، بلغ حجم الصادرات والواردات بين البلدين 530 مليون دولار أمريكي في الفترة من يناير إلى سبتمبر، بانخفاض 73% عن العام السابق، وانخفض صادرات كوريا الشمالية إلى الصين بنسبة 70% على أساس سنوي، لتصل إلى 46 مليون دولار، بينما انخفضت وارداتها بنسبة 73% إلى 490 مليون دولار.وقد انتعش حجم التجارة الثنائية في مايو ويونيو، لكنه ظل يسجل انخفاضات حادة منذ يوليو.واستمرت كوريا الشمالية في إغلاقها المحكم للحدود مع الصين منذ وقت سابق من هذا العام، مما ألحق بها خسائر أكبر من العقوبات العالمية المفروضة عليها بسبب برامجها النووية والصاروخية.يُذكر أن التجارة بين البلدين انخفضت بنسبة 57% على أساس سنوي في الأشهر التسعة الأولى من عام 2018، بعد دخول العقوبات الدولية الأكثر صرامة حيز التنفيذ في النصف الثاني من عام 2017.