الحكومة الكورية تضع معايير أخلاقية وطنية للذكاء الاصطناعي

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وضعت الحكومة الكورية معايير أخلاقية وطنية تنص على أن الذكاء الاصطناعي يجب أن يعطي الأولوية لكرامة الإنسان ويحقق الصالح العام للمجتمع.وكشفت وزارة العلوم والتكنولوجيا والمعلومات والاتصالات والمعهد الكوري لسياسات المعلومات والاتصالات اليوم الجمعة عن هذه المعايير ضمن الجهود الرامية إلى وضع إرشادات تتعلق بتطوير واستخدام الذكاء الاصطناعي.وبموجب هذه المعايير، يجب أن تلتزم المؤسسات الحكومية والخاصة والمستخدمون بعشرة مبادئ تفصيلية، هي: ضمان حقوق الإنسان، وحماية الخصوصية، واحترام التنوع، وحظر التعدي، والدعاية، التضامن، وإدارة البيانات، والمسؤولية، والأمان، بالإضافة إلى الشفافية.ودعت الوزارة جميع أفراد المجتمع الكوري إلى الالتزام بالمبادئ المذكورة طوعا، لتتطور المبادئ بنفسها.وسيتم الانتهاء من صياغة المعايير الأخلاقية في اجتماع للجنة الثورة الصناعية الرابعة التي يرأسها الرئيس الكوري، سيعقد في منتصف شهر ديسمبر القادم.