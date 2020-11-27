الرئيس الكوري يشكل لجنة للحياد الكربوني برئاسته

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قال الرئيس الكوري "مون جيه إين" إنه سيشكل لجنة تكون تابعة له ضمن الجهود الرامية إلى تحقيق الحياد الكربوني حتى عام 2050، خلال اجتماع عقده الرئيس اليوم الجمعة لمسؤولي الوزارات ذات الصلة، من أجل بحث سبل تحقيق الحياد الكربوني.وكان الرئيس "مون" قد أعلن في خطابه أمام البرلمان في شهر أكتوبر الماضي أن كوريا الجنوبية ستحقق الحياد الكربوني حتى عام 2050.ودعا "مون" الوزراء المشاركين إلى بذل قصارى جهدهم لاستغلال التحديات الحالية كفرصة لتحقيق قفزة أخرى للبلاد.وقال إنه سيقوم بإنشاء منصب نائب جديد لشؤون الطاقة في وزارة الصناعة والتجارة والطاقة، وتنمية صناعة السيارات المستقبلية لتقود الصناعات ذات الصلة بالحياد الكربوني، وإنشاء صندوق مالي خاص بمواجهة التغيرات المناخية.وأضاف الرئيس "مون" أن العالم بدأ يتحول ليكون مجتمعا واقتصادا يعتمد على الحياد الكربوني، مؤكدا على أهمية التعامل مع هذا التحول بنشاط، ووصف ظاهرة التحول إلى مجتمع مبني على الحياد الكربوني بأنه "تحول حضاري عظيم".وتخطط الحكومة الكورية لتقديم خطة استراتيجية طويلة المدى لتحقيق الحياد الكربوني حتى عام 2050 إلى الأمم المتحدة في غضون هذا العام.