وزير الخارجية الصيني يعرب عن اعتراضه على نشوب حرب باردة جديدة

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قالت وزارة الخارجية الصينية إن الوزير "وانغ يي" قد أعرب عن اعتراضه على نشوب حرب باردة جديدة وعلى الأحادية، وذلك خلال لقائه مع مستشار الرئيس الكوري الجنوبي لشؤون التوحيد والدبلوماسية والأمنية "مون جونغ إين"، يوم الجمعة الماضي في سيول.وأكد الوزير الصيني "وانغ" أن العالم يواجه حاليا تحديا للتغيير لأول مرة منذ 100 عام، كما تتسارع وتيرة التغييرات في الأوضاع الدولية.وأضاف أن أزمة فيروس كورونا تشير مرة أخرى إلى وجود التضامن لدى الجنس البشري، وربط مصالح دول العالم بشكل وثيق فيما بينها، مشيرا إلى أن القضايا المحلية لا يمكن حلها من خلال التفكير الصفري، وأن التحديات الدولية لا يمكن مواجهتها من خلال الأحادية.كما أشار الوزير "وانغ" إلى أن أي محاولة للتحريض على نشوب حرب باردة جديدة يعد تعارضا لاتجاه التطور في التاريخ، مؤكدا على أهمية الحفاظ على التعددية وتعزيز التعاون الدولي من أجل التغلب على الأزمات والتحديات التي يواجهها العالم.وأعرب "وانغ" عن أمله في أن تتعاون الصين وكوريا الجنوبية في وضع رؤية مستقبلية وتنمية العلاقات الثنائية بينهما، داعيا الجانبين إلى السعي إلى إنشاء نظام للتعاون الإقليمي وحماية العدالة الدولية وبناء آسيا وتحويل العالم إلى الأفضل.ومن جانبه، أعرب المستشار الكوري "مون" عن تأييده للتعددية وحل القضايا من خلال الحوار والمفاوضات.