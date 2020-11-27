البرلمان يوافق على خطة ميزانية العام القادم

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وافق البرلمان الكوري على خطة ميزانية العام القادم 2021 والتي يبلغ حجمها 558 تريليون وون.وبهذا يكون الحزبان الحاكم والمعارض قد التزما بالموعد القانوني للتصديق على الميزانية الذي ينتهي في الثاني من ديسمبر، وذلك لأول مرة منذ 6 سنوات.وفي الميزانية الجديدة تم تخصيص 14 مليارا و700 مليون وون من أجل بناء مقر البرلمان في مدينة سيجونغ، حيث يُتوقع أن يتم تنفيذ عملية نقل مقر البرلمان إلى مدينة "سيجونغ" بالفعل بدءا من العام القادم.بالإضافة إلى ذلك، تضمنت ميزانية العام القادم ملياري وون لدراسة الجدوى المتعلقة بإنشاء مطار جديد في منطقة "كادوك دو".وقد زادت الميزانية الجديدة بتريليونين و200 مليار وون بالمقارنة مع مسودة الميزانية الأصلية التي تقدمت بها الحكومة.وتنوي الحكومة إصدار 3 تريليونات و500 مليار وون من السندات الوطنية بشكل إضافي إلى خطتها الأصلية من أجل تمويل الزيادة في الميزانية.