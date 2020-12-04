4.1 % زيادة في حجم الصادرات الكورية في شهر نوفمبر

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شهدت الصادرات الكورية انتعاشا في نوفمبر الماضي، بعد تراجعها في الشهر الأسبق.ووفقا لتقرير صادر عن هيئة الجمارك الكورية اليوم الثلاثاء، بلغ حجم الصادرات الكورية في نوفمبر 45.8 مليار دولار، بزيادة نسبتها 4.1% مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي، وذلك بعد أن تراجعت بنسبة 3.8% في شهر أكتوبر الماضي.الجدير بالذكر أن الصادرات الكورية بدأت تتمتع بتعاف تدريجي منذ شهر أبريل الماضي الذي شهدت فيه الصادرات تراجعا بنسبة 25.6% مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي.وأشار التقرير إلى أن المتوسط اليومي لحجم الصادرات الكورية سجل زيادة بنسبة 6.4% في نوفمبر، وللشهر الثاني على التوالي.ومن بين المنتجات التي تمتعت بزيادة في حجم صادراتها: أشباه الموصلات بنسبة 16 .4%، وأجهزة الاتصالات اللاسلكية بنسبة 37.5%، والسفن بنسبة 32%.وزاد حجم الصادرات للصين والولايات المتحدة والاتحاد الأوربي وفيتنام وتايوان، فيما انخفض حجمها إلى اليابان والشرق الأوسط.أما حجم الواردات الكورية فبلغ 39.9 مليار دولار في نوفمبر، بانخفاض 1.9% مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي، لتسجل كوريا بذلك فائضا تجاريا يبلغ 5.9 مليار دولار، وهو فائض للشهر السابع على التوالي.