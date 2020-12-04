الحكومة الكورية تكشف عن خطتها الأساسية للطاقة الكهربائية

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كشفت الحكومة الكورية اليوم الثلاثاء عن خطة أساسية لتزويد الطاقة الكهربائية تقضي بتفكيك 30 محطة تعمل بالفحم وزيادة حجم توليد الكهرباء بالطاقة المتجددة بأربعة أضعاف.ويذكر أنه يوجد حاليا 60 محطة لتوليد الطاقة بالفحم في كوريا الجنوبية، وسيصل عمر تشغيل 30 محطة منها إلى 30 عاما حتى عام 2034.وتخطط الحكومة لتفكيك الثلاثين محطة القديمة، بحيث تحل محل 24 محطة من المحطات المفككة محطاتٌ تعمل بالغاز الطبيعي المسال.وفي هذه الحالة، ستنخفض حصة توليد الكهرباء بالفحم من إجمالي حجم الطاقة الكهربائية في البلاد من 40.4% في العام الماضي إلى 29.9% في غضون 10 سنوات.وبموجب الخطة الأساسية، سيتم أيضا تخفيض عدد محطات الطاقة النووية من 24 محطة حاليا إلى 17 محطة حتى عام 2034.ومن المتوقع أن يتم إقرار هذه الخطة بشكل نهائي قبل نهاية هذا العام.