عزل مسؤولين كوريين شماليين يتعاملون مع قضايا الولايات المتحدة وكوريا الجنوبية

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تم تخفيض رتب كبار المسؤولين الكوريين الشماليين المكلفين بإدارة علاقات بيونغ يانغ مع كل من الولايات المتحدة وكوريا الجنوبية، وسط جمود التبادلات بين الأطراف المعنية.وقد أظهرت نتائج الانتخابات الأخيرة التي أجراها حزب العمال الحاكم في كوريا الشمالية كما أوردتها وكالة الأنباء المركزية الكورية الشمالية الرسمية أمس الاثنين، أن "تشيه سون هي" النائبة الأولى لوزير الخارجية الكوري الشمالي، قد صارت الآن مرشحة في اللجنة المركزية للحزب. وكانت "تشيه"، التي تعد شخصية رئيسية في قمتيْ كوريا الشمالية مع الولايات المتحدة، من ضمن الأعضاء الرسميين في اللجنة قبل الانتخابات. وجاء تخفيض رتبتها بعد حوالي عام من إقالة وزير الخارجية الكوري الشمالي السابق "ري يونغ هو" على خلفية عدم إحراز تقدم في المحادثات بين كوريا الشمالية والولايات المتحدة.كما فقد "كيم يونغ تشول"، الذي كان نائب رئيس اللجنة المركزية وشخصية رفيعة المستوى، منصبه كنائب لرئيس اللجنة، وعاد إلى المنصب الذي كان يشغله في السابق، وهو مدير إدارة الجبهة المتحدة في الحزب.