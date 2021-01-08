كوريا الأولى عالميا في صفقات بناء السفن العام الماضي

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احتلت كوريا الجنوبية المرتبة الأولى في العالم من حيث صفقات بناء السفن، متغلبة على الصين، في العام الماضي.وطبقا لتقرير صادر عن مؤسسة "كلاركسون" البريطانية المتخصصة في أبحاث صناعة السفن والملاحة البحرية اليوم الثلاثاء، بلغ حجم الصفقات لبناء السفن، والتي حصلت عليها الشركات الكورية في العام الماضي، 8 ملايين و190 ألف طن من 19 مليونا و240 ألف طن من إجمالي حجم الصفقات العالمية.وبهذا بلغت حصة كوريا الجنوبية من إجمالي الصفقات العالمية لبناء السفن 43%، وتلتها الصين بـ41% بحصولها على صفقات لبناء 7 ملايين و930 ألف طن.وأشار التقرير إلى أن الشركات الكورية استطاعت الحصول على صفقات لبناء سفن ذات حمولة إجمالية بلغت 3 ملايين و920 ألف طن في شهر ديسمبر من العام الماضي، مسجلة بذلك حصة تبلغ 73% من إجمالي الصفقات العالمية.والجدير بالذكر أن إجمالي حجم الطلبات العالمية على بناء السفن في العام الماضي بلغ 19 مليونا و240 ألف طن، بانخفاض قدره 34% مقارنة بالعام الأسبق.