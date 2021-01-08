زعيم كوريا الشمالية يتعهد بتعزيز الردع النووي مع اختتام مؤتمر الحزب الحاكم

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ذكرت صحيفة "رودونغ شينمون"، الصحيفة الرسمية لحزب العمال الحاكم، اليوم الأربعاء أن "كيم جونغ أون" دعا إلى تعزيز قدرات الردع النووية والعسكرية، مع اختتام المؤتمر الثامن للحزب الحاكم أمس.وفي ملاحظاته الختامية في الجلسة الأخيرة، قال "كيم" إن البلاد في حاجة إلى بذل كل ما في وسعها لبناء أقوى القدرات العسكرية، مع تعزيز ردع الحرب النووية.كما دعا "كيم" إلى بذل الجهود لتنفيذ خطة التنمية الاقتصادية الخمسية الجديدة، التي تم وضعها خلال المؤتمر.ولم تتضمن تصريحات "كيم" أي رسائل تجاه كوريا الجنوبية أو الولايات المتحدة.وقالت كوريا الشمالية إنها ستعقد أيضًا مجلس الشعب الأعلى في بيونغ يانغ يوم الأحد، لمناقشة ما تم طرحه خلال المؤتمر.وقد استمر المؤتمر الثامن للحزب، وهو الأول منذ ما يقرب من خمس سنوات، لمدة ثمانية أيام، وهو الأطول بعد انعقاد المؤتمر الخامس لمدة 12 يومًا في عام 1970.