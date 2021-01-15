رئيس الوزارء الكوري يطلب من السفير الأمريكي الاستمرار في تعزيز التحالف بين البلدين

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طلب رئيس الوزراء الكوري "تشونغ سيه كيون" من السفير الأمريكي لدى كوريا الجنوبية "هاري هاريس" الذي ستنتهي خدمته قريبا، الاستمرار في تعزيز التحالف بين كوريا الجنوبية والولايات المتحدة.جاء ذلك خلال زيارة مجاملة قام بها السفير الأمريكي "هاريس" لرئيس الوزراء الكوري "تشونغ" اليوم الثلاثاء في مكتبه، حيث أشاد "تشونغ" بالعلاقات بين سيول وواشنطن، والتي تعززت من خلال التعاون الثنائي في عملية السلام في شبه الجزيرة الكورية ومكافحة فيروس كورونا.وأكد "تشونغ" على ضرورة الاستمرار في التعاون الاقتصادي بين البلدين في مختلف المجالات، بما في ذلك التجارة والاستثمار والتقنيات الحديثة ذات الصلة بالثورة الصناعية الرابعة.ومن جانبه أعرب السفير الأمريكي "هاريس" عن رغبته في لعب دور في تعزيز التحالف بين كوريا الجنوبية والولايات المتحدة حتى بعد انتهاء ولايته، معربا عن اعتقاده بأنه كان محظوظا بأن يعمل سفيرا لبلاده لدى كوريا الجنوبية.كما أعرب عن أمله في توسيع آفاق التعاون بين البلدين لتشمل مختلف المجالات، خاصة المجالات السياسية والاقتصادية والصحية.