منظمة التجارة العالمية تحكم لصالح سيول ضد واشنطن

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حكمت منظمة التجارة العالمية لصالح كوريا الجنوبية في الدعوى القضائية ضد الرسوم الجمركية المرتفعة التي فرضتها الولايات المتحدة على المنتجات الكورية من الصلب ومحولات الطاقة.وقالت وزارة التجارة والصناعة والطاقة أمس الخميس إن منظمة التجارة العالمية حكمت لصالح سيول في ثماني حالات من الرسوم الجمركية التي فرضتها واشنطن، حيث فرضت رسوما جمركية عالية على بعض المنتجات الكورية الجنوبية، من خلال تطبيق شرط "الحقائق المعاكسة المتاحة"، منذ مايو 2016.ويسمح هذا الشرط بفرض رسوم عالية لمكافحة الإغراق وطلب التعويض، إذا عجزت الشركات المتهمة عن تقديم البيانات التي تطلبها السلطات.وقد رفعت كوريا الجنوبية الدعوى ضد الولايات المتحدة أمام منظمة التجارة العالمية في فبراير من عام 2018، بعدما أصرت الولايات المتحدة على الاستمرار في فرض الرسوم المرتفعة.