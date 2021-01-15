كوريا الجنوبية تشهد أقل مستوى من الإصابات بفيروس كورونا منذ شهرين

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أعلنت الوكالة الكورية لمكافحة الأمراض والوقاية منها اليوم الجمعة أن عدد حالات الإصابة الجديدة بفيروس كورونا خلال الـ24 ساعة الماضية بلغ 346 حالة، منها 314 حالة محلية المصدر، و32 حالة تم تأكيدها لدى الوافدين من الخارج، ليرتفع إجمالي عدد المصابين بالفيروس إلى 74 ألفا و262 شخصا.ومن بين حالات الإصابة محلية المصدر، كانت هناك 113 حالة في سيول، و102 حالة في مقاطعة كيونغ كي، 8 حالات في مدينة إنتشون، و23 حالة في مدينة بوسان، و21 حالة في مقاطعة جنوب كيونغ سانغ.وبلغ إجمالي عدد الوفيات الناجمة عن الإصابة بالفيروس ألفا و328 حالة وفاة حتى الآن.وتعد هذه هي المرة الأولى التي يقل فيها عدد الإصابات اليومية الجديدة عن 400، منذ أواخر شهر نوفمبر من العام الماضي.وحذرت السلطات الصحية من احتمال عودة موجة جديدة من انتشار فيروس كورونا في أي وقت رغم استمرار التراجع في عدد حالات الإصابة الجديدة، وذلك بسبب الاتصالات بين الأفراد.ومن جانبه، دعا رئيس الوزراء "تشونغ سيه كيون" عامة الشعب إلى المشاركة التطوعية في الجهود المبذولة للحجر الصحي.