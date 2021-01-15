تعيين السفير الأمريكي السابق لدى سيول نائبا لمساعد وزير الخارجية

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قررت إدارة الرئيس الأمريكي الجديد "جو بايدن" تعيين "سونغ كيم" السفير الأمريكي السابق لدى كوريا الجنوبية في منصب نائب مساعد وزير الخارجية لشؤون شرق آسيا والمحيط الهادئ.وطبقا لما جاء في صفحة وزارة الخارجية الأمريكية على الإنترنت أمس الخميس، تم ذلك التعيين أول من أمس الأربعاء الذي أقيم فيه حفل تنصيب الرئيس الأمريكي الجديد.الجدير بالذكر أن نائب مساعد وزير الخارجية لشؤون شرق آسيا والمحيط الهادئ هو المسؤول الأعلى عن شؤون كوريا الجنوبية والصين واليابان ومنغوليا، وعن السياسات الخارجية الأمريكية تجاه منطقة شرق آسيا والمحيط الهادئ.وكان "سونغ كيم" قد عمل نائبا لمساعد وزير الخارجية الأمريكي وممثلا خاصا لشؤون كوريا الشمالية، وكبيرا للمفاوضين النوويين الأمريكيين، وسفيرا للولايات المتحدة لدى كوريا الجنوبية.وقد قام السفير "سونغ كيم" في أثناء خدمته كسفير لبلاده في الفلبين بدور محوري في المفاوضات النووية بين الولايات المتحدة وكوريا الشمالية قبل قمة سنغافوره بين الرئيس الأمريكي السابق "دونالد ترامب" والزعيم الكوري الشمالي "كيم جونغ أون" في شهر يونيو من عام 2018 .ويذكر أن "سونغ كيم" وُلد في سيول، وهاجر إلى الولايات المتحدة في منتصف السبعينيات من القرن الماضي.