عدد التداولات العقارية للأجانب في كوريا يسجل أعلى مستوياته العام الماضي

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سجل عدد التداولات العقارية للأجانب في كوريا الجنوبية أعلى مستوياته على الإطلاق في العام الماضي.وطبقا لتقرير صادر عن وكالة العقارات الكورية اليوم الثلاثاء، بلغ عدد تداولات المباني بواسطة الأجانب في كوريا الجنوبية 21 ألفا و48 في العام الماضي، بزيادة نسبتها 18.5% مقارنة بالعام الأسبق، مسجلا بذلك أعلى رقم منذ أن بدأت وكالة العقارات الكورية في جمع البيانات ذات الصلة في شهر يناير من عام 2006.وقد شهد عدد تداولات المباني بواسطة في كوريا الجنوبية زيادة مستمرة منذ أن تجاوز مستوى 10 آلاف في عام 2014.وتعد هذه هي المرة الأولى التي يتجاوز فيها عدد تداولات المباني بواسطة الأجانب مستوى 20 ألفا في العام الماضي، بعد أن شهد العدد انخفاضا بنسبة 11% في عام 2019 مقارنة بالعام الأسبق.وتركزت تداولات الأجانب في المباني على منطقة سيول والمناطق المجاورة لها، بما في ذلك مقاطعة كيونغ كي ومدينة إنتشون، حيث زاد العدد في سيول بنسبة 22.9%، ومقاطعة كيونغ كي بنسبة 18.1%، ومدينة إنتشون بنسبة 5.2%.