الناتج الصناعي الكوري يسجل أول انخفاض في عام 2020

Photo : Getty Images Bank

سجل الناتج الصناعي لكوريا الجنوبية أول انخفاض على أساس سنوي في العام الماضي، وذلك بسبب التداعيات الاقتصادية لجائحة كورونا.ووفقا لهيئة الإحصاءات الكورية اليوم الجمعة، انخفض الناتج الصناعي الإجمالي للبلاد بنسبة 0.8% في العام الماضي مقارنة مع عام 2019.ويمثل هذا أول انخفاض على أساس سنوي منذ بدء تجميع البيانات ذات الصلة في عام 2000.وارتفع الإنتاج في صناعات التعدين والتصنيع والغاز والكهرباء بنسبة 0.4%، في حين انخفض الناتج في صناعة الخدمات بنسبة 2%.وتقلصت مبيعات التجزئة، وهي مؤشر رئيسي لمستويات الاستهلاك، بنسبة 2% في عام 2020، وهو أكبر انخفاض منذ عام 2003، عندما تقلصت بنسبة 3.1%.ومن ناحية أخرى، زاد الاستثمار في المرافق بنسبة 6% على أساس سنوي في العام الماضي.وبالنسبة لشهر ديسمبر من العام الماضي، زاد الناتج الصناعي والاستهلاك والاستثمار في البلاد على أساس شهري، مما يشير إلى الانتعاش الاقتصادي، حيث نما الناتج الصناعي بنسبة 0.5% على أساس شهري في ديسمبر، وارتفعت مبيعات التجزئة بنسبة 2.2% بعد تراجعها لشهرين متتاليين، كما ارتفع حجم الاستثمار في المرافق بنسبة 0.9% في نفس الفترة.