تخفيف قواعد التباعد الاجتماعي في كوريا

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قررت الحكومة الكورية تخفيف قواعد التباعد الاجتماعي بدءا من اليوم الاثنين، مع الحفاظ على حظر التجمعات الشخصية لخمسة أشخاص أو أكثر. واعتبارا من اليوم ستطبق الحكومة المستوى 2 من قواعد التباعد الاجتماعي، وهو ثالث أعلى مستوى في نظام التباعد المكون من خمسة مستويات في البلاد، في منطقة العاصمة الكبرى، والمستوى 1.5 في بقية أنحاء البلاد. وسوف يظل الحظر المفروض على التجمعات الخاصة لخمسة أشخاص أو أكثر ساريا، مع استثناء تجمعات أفراد الأسر من ذلك. كما سيتم تمديد قيود العمل على المطاعم والمقاهي في منطقة العاصمة ليصبح موعد الإغلاق في الساعة 10 مساء بدلا من 9. وسوف يتمكن العملاء من تناول الطعام حتى الساعة العاشرة، وبعد ذلك سيمكن للمطاعم العمل من خلال خدمة التوصيل والطلبات الخارجية. وبالنسبة لدور السينما ومقاهي الإنترنت والمعاهد التعليمية الخاصة ومحلات السوبر ماركت الكبيرة والمتنزهات وصالونات تصفيف الشعر في جميع أنحاء البلاد، فلن يكون هناك قيود على ساعات عملها. وسوف تظل أعمال البيع من الباب إلى الباب وغرف الكاريوكي والمرافق الرياضية الداخلية وأماكن الحفلات الموسيقية الداخلية التي تقدم عروضا ثابتة، مفتوحة حتى الساعة 10 مساء، في منطقة سيول الكبرى. وبموجب الإجراءات الميسرة، يمكن الآن فتح ستة أنواع من المرافق الترفيهية على مستوى البلاد حتى الساعة 10 مساء إذا تم الالتزام بقواعد السلامة. وسوف يتم تطبيق هذه القواعد المخففة حتى نهاية هذا الشهر.