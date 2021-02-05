الحكومة الكورية تستبعد كبار السن من حملة التطعيم بلقاح أسترازينيكا

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قررت الحكومة الكورية استبعاد كبار السن الذين تتجاوز أعمارهم 65 عاما من حملة التطعيم بلقاح "أسترازينيكا" المضاد لفيروس كورونا، والتي من المتوقع أن تبدأ في أواخر فبراير الجاري.جاء هذا القرار في الخطة التنفيذية لحملة تطعيم لقاحات كورونا لشهري فبراير ومارس التي تم الكشف عنها اليوم الاثنين، حيث ستتم بموجب الخطة عملية التطعيم بلقاح "أسترازينيكا" تدريجيا وفق الفئات المستهدفة، التي يأتي على رأسها المسنون الذين تقل أعمارهم عن 65 عاما والمقيمون في مستشفيات ومرافق التمريض، والأطقم الطبية العاملة في تلك المستشفيات.وتخطط الحكومة لاتخاذ قرار حول ما إذا كان سيتم التطعيم بلقاح "آسترازينيكا" للمسنين الذين تتجاوز أعمارهم 65 عاما، بعد التأكد من نتائج الاختبارات السريرية لفاعلية اللقاح في أواخر شهر مارس القادم.وبناء على الخطة المعدلة، سيتم تطعيم الجرعة الأولى من لقاح "آسترازينيكا" لـ272 ألفا من المقيمين في مستشفيات ومرافق التمريض والأطقم الطبية العاملة فيها، اعتبارا من يوم السادس والعشرين من شهر فبراير الجاري.