سيول تعرب عن قلقها من الوضع السياسي الحالي في ميانمار

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عقدت اللجنة الدائمة لمجلس الأمن القومي الكوري اجتماعا أمس الخميس برئاسة رئيس المجلس "صوه هون"، حيث أعرب أعضاء اللجنة المشاركون في الاجتماع عن قلقهم من الوضع السياسي الحالي في ميانمار، وأكدوا عزم الحكومة الكورية التعاون مع المجتمع الدولي لاستعادة النظام الدستوري في ميانمار بالوسائل السلمية بناء على الإجراءات الشرعية والديمقراطية.كما اتفقوا على بذل قصارى جهدهم لضمان سلامة المواطنين الكوريين المقيمين في ميانمار، وحماية الشركات الكورية العاملة هناك.وتعد هذه هي المرة الأولى التي يعرب فيها مجلس الأمن الوطني الكوري عن قلقه من الفوضى السياسية التي تتعرض لها ميانمار بسبب الانقلاب العسكري مؤخرا.ومن ناحية أخرى، أكدت اللجنة الدائمة لمجلس الأمن القومي الكوري أنها ستقوم بتعزيز التواصل مع الدول المعنية ذات الصلة باستقرار الوضع الأمني في شبه الجزيرة الكورية، وأنها ستتعاون مع الحكومة الأمريكية الجديدة لتقوية علاقات التحالف بين سيول وواشنطن.