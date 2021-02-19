اندلاع سلسلة من حرائق الغابات في كوريا

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اندلعت سلسلة من حرائق الغابات في مناطق متفرقة من كوريا الجنوبية يوم أمس الأحد نتيجة للطقس الدافئ والجاف، وبالتالي أجبر سكان بعض المناطق على إخلائها.وأصدرت هيئة الغابات الكورية تحذيرا من المستوى الرابع، وهو أعلى مستوى في نظام الإنذار من حرائق الغابات المكون من أربعة مستويات، في كل من "آن دونغ" وييه تشون" في مقاطعة شمال "كيونغ سانغ"، و"ها دونغ" في مقاطعة جنوب "كيونغ سانغ"، و"يونغ دونغ" في مقاطعة شمال "تشونغ تشُنغ"، حيث اندلعت الحرائق.وفي "آن دونغ"، حشدت سلطات الغابات والحرائق حوالي 800 شخص و100 قطعة من المعدات لاحتواء حريق اندلع على جبل صغير في حوالي الساعة 3:20 من مساء الأحد.وقدرت سلطات مكافحة الحرائق أنه تم احتواء حوالي 30 بالمائة من الحريق. ولم ترد انباء عن وقوع إصابات بشرية، ولكن تم تدمير 120 هكتارا من الغابات حتى الساعة 10 من مساء الأحد.وقالت وزارة الداخلية والسلامة إنها سترسل فرقا إلى المواقع لضمان توفير الأفراد والموارد من أجل دعم جهود احتواء الحرائق. وتخطط سلطات الغابات لتعبئة حوالي 70 طائرة هليكوبتر لإخماد الحرائق بدءا من صباح اليوم الاثنين.