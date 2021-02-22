عدد وفيّات كورونا في الولايات المتحدة يتجاوز 500 ألف

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أفادت التقارير بأن عدد حالات الوفاة الناجمة عن الإصابة بفيروس كورونا في الولايات المتحدة قد تجاوز مستوى 500 ألف أمس الأحد، وسط استمرار حملة التطعيم باللقاحات المضادة للفيروس هناك.ووفقا لتقرير إحصائي صادر عن "إن بي سي نيوز"، توفي 500 ألف وأحد عشر شخصا حتى ظهر أمس الأحد، في الولايات المتحدة بسبب الإصابة بفيروس كورونا، بينما وصل عدد حالات الإصابة المؤكدة هناك إلى حوالي 28.2 مليون.ومن ناحية أخرى، قال تقرير نشره موقع "ورلد أو ميتر" على الإنترنت، الذي يوفر إحصاءات في الوقت الفعلي حول جائحة كورونا عالميا، إن الولايات المتحدة شهدت حالات وفاة تجاوزت 511 ألفا حتى صباح اليوم الاثنين.ويعد عدد حالات الوفاة الناجمة عن الإصابة بالفيروس في الولايات المتحدة هو الأعلى على مستوى العالم، كما أنه ضعفيْ عدد الوفيات في البرازيل، التي سجلت ثاني أكبر عدد للوفيات حول العالم، بلغ 246 ألفا.