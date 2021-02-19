600 بروفسور من مختلف دول العالم يعترضون على مزاعم مارك رامسير

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شارك عدد كبير من الأساتذة الجامعيين من مختلف دول العالم في التوقيع على وثيقة تنتقد مزاعم البروفسور "مارك رامسير" أستاذ القانون في جامعة هارفارد الأمريكية، بأن الاسترقاق الجنسي الياباني خلال الحرب العالمية الثانية قد تم برضاء نساء المتعة.ونشر البروفسور "مايكل تشيه" في جامعة كاليفورنيا الأمريكية وثيقة بعنوان "رسالة من عالم اقتصاد قلق بسبب مزاعم البروفسور رامسير"، وقد شارك حوالي 600 بروفسور من مختلف دول العالم، بما في ذلك الولايات المتحدة والصين، في التوقيع عليها حتى الآن.وانتقد "تشيه" مزاعم "رامسير" التي وردت في بحث بعنوان "العقد الجنسي في حرب المحيط الهادئ"، والذي نشر في مجلة "مراجعة القانون الدولي والاقتصاد" في شهر ديسمبر من العام الماضي، حيث أشار البروفسور "تشيه" إلى أنه يزعم أن إبرام عقود جنسية بشكل تطوعي وقانوني من خلال إظهار فتاة يابانية باسم "اوساكي".ووصف "تشيه" ذلك البحث بأنه يتجاوز مستوى مجرد الفشل العلمي ومخالفة القانون من حيث انتهاك المراجع العلمية والإخلاص والأخلاقية.