كبير المساعدين الرئاسيين يعتذر عن الخلاف حول تعديلات مناصب النيابة العامة

اعتذر كبير المساعدين الرئاسيين "يو يونغ مين" عن الجدل الذي ثار عقب استقالة أحد المساعدين الرئاسيين، بعد إجراء وزارة العدل تعديلات في مناصب النيابة العامة.وقدم "يو" الاعتذار في أثناء حديثه أمام اللجنة البرلمانية التوجيهية أمس الأربعاء، قائلا إن ذلك الموقف لا بد أنه أقلق الجمهور، في أعقاب سلسلة من الخلافات بين وزارة العدل والنيابة العامة في العام الماضي.وأعلن أن القضية تم حلها بعد أن أشار المساعد الرئاسي للشؤون المدنية "شين هيون سو" عن تراجعه عن الاستقالة نزولا على رغبة الرئيس "مون جين إين"، الذي رفض قبول الاستقالة.كما نفى الشكوك الأخرى بشأن إجراء التعديلات قبل موافقة الرئيس، قائلا إن العملية أجريت وفقا للقواعد، موضحا أن موافقة الرئيس قد سبقت الإعلان عن التعديلات في 7 فبراير.