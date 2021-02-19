وليام بيرنز يصف الصين وروسيا وكوريا الشمالية وإيران بأنها دول مهددة لأمريكا

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وصف المدير المعين لوكالة المخابرات الأمريكية "وليام بيرنز" 4 دول، هي: الصين وكوريا الشمالية وروسيا وإيران، بأنها "دول تهدد الأمن القومي الأمريكي".جاء ذلك خلال حضور "بيرنز" أمس اجتماع لجنة الاستماع الخاصة بتعيينه، والتي عقدت في مجلس الشيوخ، حيث وصف الصين بأنها تمثل أكبر خطر جيوسياسي، وأشار إلى بعض الأمثلة الملموسة في هذا الصدد، بما في ذلك قضايا حقوق الملكية الفكرية وحقوق الإنسان، وقال إنها ستمثل كدولة "سلطوية جشعة" أبرز مهام الأمن الأمريكي خلال السنوات العشر القادمة، مؤكدا على ضرورة وضع استراتيجية طويلة المدى وعابرة للأحزاب من أجل التعامل معها على مستوى سلطات الاستخبارات الأمريكية.وأضاف "بيرنز" كلا من روسيا وكوريا الشمالية وإيران إلى جانب الصين كدول تهدد الأمن الوطني الأمريكي، حيث وصف روسيا بأنها "عدوانية"، وكوريا الشمالية بأنها "استفزازية"، وإيران بأنها "معادية".ويذكر أن "بيرنز" ظل يعمل في وزارة الخارجية الأمريكية على مدار 30 عاما، ووصل إلى منصب نائب وزير الخارجية خلال فترة حكومة الرئيس الأسبق باراك اوباما.