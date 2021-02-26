محكمة أمريكية تأمر كوريا الشمالية بدفع 2,3 مليار دولار لاستيلائها على سفينة

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أمرت محكمة أمريكية كوريا الشمالية بدفع تعويضات لطاقم سفينة تابعة للقوات البحرية الأمريكية تم الاستيلاء عليها في عام 1986.ووفقا لتقرير نشرته وكالة الأنباء الفرنسية أمس الخميس، أمرت المحكمة الفيدرالية في واشنطن كوريا الشمالية بدفع 2,3 مليار دولار لأفراد وأسر طاقم سفينة التجسس "يو إس إس بويبلو".وقضت المحكمة بأن المدعين الـ171، وهم أفراد الطاقم الذين على قيد الحياة وأسر المتوفين، يستحقون تعويضات بقيمة مليار و150 مليون دولار، لكنها ضاعفت المبلغ من باب العقوبات التأديبية ضد كوريا الشمالية.وكانت السفينة تحمل 83 من أفراد الطاقم في مهمة استكشافية قبالة "وون سان" في البحر الشرقي يوم 23 يناير 1986، عندما تعرضت لهجوم من قبل سفن البحرية الكورية الشمالية وطائراتها المقاتلة.وقد قُتل رجل وأصيب آخرون، وتم أسر أفراد الطاقم الباقين واحتجازهم لمدة 11 شهرا بعد ذلك.